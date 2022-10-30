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Житель Риддера выдал себя за жертву ограбления, чтобы не отдавать долг

Выдал себя за жертву ограбления Фото: pixabay
Житель Восточно-Казахстанской области, чтобы не отдавать долг, выдал себя за жертву разбойного нападения, сообщает Zakon.kz.

Тридцатилетний житель города Риддера обратился в местный отдел полиции, где рассказал, что подвергся разбойному нападению.

По его словам, ночью в его дом ворвались трое неизвестных в масках, применили насилие и забрали деньги – 3 820 000 тенге.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 192 ч. 3 УК РК ("Разбой").

Однако во время беседы с заявителем история получила иной оборот. Мужчина признался полицейским, что никакого преступления в отношении него совершено не было, а все это он придумал, потому что не хотел возвращать долг в размере 950 000 тенге своему знакомому. Пресс-служба ДП ВКО

Теперь, согласно части 3 статьи 419 УК РК ("Ложный донос") "потерпевшему" грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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