Опубликован полный список погибших на шахте имени Костенко
Список, состоящий из 46 имен, приводит Kazinform:
- Абилов Айбек Нургалиевич.
- Бобряшов Сергей Владимирович.
- Семсерхан Есдаулет.
- Жылтыров Амангельды Ергалиевич.
- Ещенко Леонид Николаевич.
- Киселев Сергей Александрович.
- Крайнов Олег Викторович.
- Сальников Анатолий Владимирович.
- Шатаев Аманкелді Мейрамұлы.
- Сапаргалиев Аскат Бауржанович.
- Камиев Олжас Ергазиевич.
- Сосновский Тимур Викторович.
- Мордасов Виталий Анатольевич.
- Крикунов Павел Александрович.
- Петренко Владимир Ильич.
- Югай Александр Викторович.
- Прокудин Александр Валерьевич.
- Мусабеков Асет Канатович.
- Кочмар Сергей Николаевич.
- Алиякпаров Куандык Серикович.
- Деревянко Виктор Николаевич.
- Арусланов Денис Геннадьевич.
- Калимуллин Дамир Радикович.
- Гудз Дмитрий Казимирович.
- Котвицкий Сергей Геннадьевич.
- Катаман Владимир Мирославович.
- Николаенко Юрий Леонидович.
- Баринов Сергей Валерьевич.
- Сайфутдияров Альберт Рифович.
- Магиев Жанболат Темиргалиевич.
- Исинкулов Дамир Нурисламович.
- Шулевский Михаил Леонидович.
- Богатырев Илья Константинович.
- Леушин Владимир Геннадьевич.
- Жанзаков Айзат Айханулы.
- Мельников Иван Владимирович.
- Неверов Александр Викторович.
- Малдакасов Асют Аханович.
- Адампаев Ербулат Муратович.
- Силам Берденбек.
- Кривоногов Евгений Викторович.
- Оракбаев Акынжан Расбаевич.
- Кадиров Ринат Мубаракзянович.
- Фазлов Марат Фаудинович.
- Поцелуев Вячеслав Валерьевич.
- Половинка Юрий Сергеевич.
"Мы с Виктором Викторовичем Гафиуловым посетили родных и близких наших безвременно ушедших коллег, чтобы выразить искренние соболезнования и поддержать, им будет оказана полная финансовая и психологическая помощь в это невероятно трудное для них время".Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский
По его словам, еще 24 коллеги пострадали во время аварии и получают лечение в больницах, где им оказывается вся возможная медицинская помощь и поддержка.
"На момент аварии в шахте находились 252 человека. Мы обеспечим каждому, кто работал на шахте в то время, доступ к психологической поддержке, в которой они нуждаются. Мы сотрудничаем с органами государственной власти, которые начали расследование произошедшей трагической аварии".Владимир Яблонский
Также, как отметил гендиректор АМТ, предприятие проведет собственное расследование, чтобы выяснить причины аварии и сделать все, "чтобы подобное никогда не повторилось".
"Мы постоянно работаем над повышением безопасности наших процессов и процедур, но эта авария – горький урок, который показал, что предстоит еще многое сделать. И усилий должно быть в разы больше".Владимир Яблонский
Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.
После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.
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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.
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