Опубликован полный список погибших на шахте имени Костенко

Газета АО "АрселорМиттал Темиртау" Metallurgy today опубликовала полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

Список, состоящий из 46 имен, приводит Kazinform:

Абилов Айбек Нургалиевич. Бобряшов Сергей Владимирович. Семсерхан Есдаулет. Жылтыров Амангельды Ергалиевич. Ещенко Леонид Николаевич. Киселев Сергей Александрович. Крайнов Олег Викторович. Сальников Анатолий Владимирович. Шатаев Аманкелді Мейрамұлы. Сапаргалиев Аскат Бауржанович. Камиев Олжас Ергазиевич. Сосновский Тимур Викторович. Мордасов Виталий Анатольевич. Крикунов Павел Александрович. Петренко Владимир Ильич. Югай Александр Викторович. Прокудин Александр Валерьевич. Мусабеков Асет Канатович. Кочмар Сергей Николаевич. Алиякпаров Куандык Серикович. Деревянко Виктор Николаевич. Арусланов Денис Геннадьевич. Калимуллин Дамир Радикович. Гудз Дмитрий Казимирович. Котвицкий Сергей Геннадьевич. Катаман Владимир Мирославович. Николаенко Юрий Леонидович. Баринов Сергей Валерьевич. Сайфутдияров Альберт Рифович. Магиев Жанболат Темиргалиевич. Исинкулов Дамир Нурисламович. Шулевский Михаил Леонидович. Богатырев Илья Константинович. Леушин Владимир Геннадьевич. Жанзаков Айзат Айханулы. Мельников Иван Владимирович. Неверов Александр Викторович. Малдакасов Асют Аханович. Адампаев Ербулат Муратович. Силам Берденбек. Кривоногов Евгений Викторович. Оракбаев Акынжан Расбаевич. Кадиров Ринат Мубаракзянович. Фазлов Марат Фаудинович. Поцелуев Вячеслав Валерьевич. Половинка Юрий Сергеевич.

"Мы с Виктором Викторовичем Гафиуловым посетили родных и близких наших безвременно ушедших коллег, чтобы выразить искренние соболезнования и поддержать, им будет оказана полная финансовая и психологическая помощь в это невероятно трудное для них время". Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский

По его словам, еще 24 коллеги пострадали во время аварии и получают лечение в больницах, где им оказывается вся возможная медицинская помощь и поддержка.

"На момент аварии в шахте находились 252 человека. Мы обеспечим каждому, кто работал на шахте в то время, доступ к психологической поддержке, в которой они нуждаются. Мы сотрудничаем с органами государственной власти, которые начали расследование произошедшей трагической аварии". Владимир Яблонский

Также, как отметил гендиректор АМТ, предприятие проведет собственное расследование, чтобы выяснить причины аварии и сделать все, "чтобы подобное никогда не повторилось".

"Мы постоянно работаем над повышением безопасности наших процессов и процедур, но эта авария – горький урок, который показал, что предстоит еще многое сделать. И усилий должно быть в разы больше". Владимир Яблонский

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

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