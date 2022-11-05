В Караганде комиссия обнаружила тление в шахте, где погибли рабочие
Фото: pixabay
В ходе работы комиссии на шахте Ленина, где погибли рабочие, было обнаружено тление угольного штыба, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, вызваны соответствующие подразделения Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, которая обслуживает "Арселор Миттал Темиртау", для "проливки этого тления".
Пожара нет. На данный момент ничего не горит. Шахта остается закрытой, – уточнил Иманкулов.
3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.
4 ноября в Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии прооперированных шахтеров.
Опубликован список погибших при аварии на шахте в Шахтинске
Новость по теме
В Шахтинске и Абае готовятся к похоронам погибших шахтеров.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ