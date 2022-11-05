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В Караганде комиссия обнаружила тление в шахте, где погибли рабочие

тление Фото: pixabay
В ходе работы комиссии на шахте Ленина, где погибли рабочие, было обнаружено тление угольного штыба, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, вызваны соответствующие подразделения Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, которая обслуживает "Арселор Миттал Темиртау", для "проливки этого тления".

Пожара нет. На данный момент ничего не горит. Шахта остается закрытой, – уточнил Иманкулов.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

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Елена Беляева
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