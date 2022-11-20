Центр непартийного наблюдения опроверг информацию о нарушениях на избирательных участках

Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов рассказал о работе по контролю за соблюдением норм закона в ходе внеочередных выборов президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам Кунадилова, Центр непартийного наблюдения приступил к работе с 6:00.

"Хотел бы дать комментарий по поводу публикуемых в соцсетях, СМИ сообщений о нарушениях на избирательных участках. Мы оперативно реагируем, смотрим, мониторим социальные сети и в случае выявления каких-то несоответствий немедленно связываемся. У нас есть во всех областях ситуационный центр, куда в режиме реального времени стекается вся информация". Толеген Кунадилов

В частности, спикер прокомментировал публикации о недопущении наблюдателя на 309 участок в Национальном музее в Астане. Он отметил, что наблюдатель от центра находится там с утра, и никаких ограничений по регистрации наблюдателей не было.

"По 402 и 375 участку было опубликовано, что не дают данные о количестве избирателей. Мы оперативно связались – наши наблюдатели сказали, что никаких проблем нет. Председатели и члены участковых избирательных комиссий давали информацию о количестве избирателей на каждом участке. По 54 участку в Павлодаре. В этом здании ранее была установлена камера, но в день голосования камера не функционирует. Никаких нарушений на участке нет. По 14 участку в Астане – якобы нет возможности для голосования людей с ограниченными возможностями. Наши наблюдатели опубликовали опровержение: все необходимое там есть".

В завершение Толеген Кунадилов добавил, что на данный момент нарушений норм закона, которые могут повлиять на прозрачность, открытость и честность выборов, не выявлено.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.