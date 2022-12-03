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Прилучный и Брутян весной станут родителями

Прилучный и Брутян весной станут родителями Фото: pixabay
В семье известных актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян этой весной родится первый ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "СтарХит", малыш появится на свет в мае 2023 года. Пол ребенка пока неизвестен.

Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц, беременность у актрисы протекает легко, поэтому врачи разрешают ей вести активный образ жизни.

В частности, недавно пара слетала на отдых в Дубай. Предположительно, рожать Брутян собирается в Москве.

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