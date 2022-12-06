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Когда жители Экибастуза получат долгожданное тепло, рассказали в правительстве

Когда жители Экибастуза получат долгожданное тепло, рассказали в правительстве Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства озвучил предварительные сроки, когда жители Экибастуза получат долгожданное тепло, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что тепло в дома подведено, но остаются работы, связанные с заменой батарей, стояков, внутренних систем отопления.

"Проблема в том, что когда отключали линию для того, чтобы устранить порывы, в домах не была слита вода, она замерзла. Поэтому при подаче начали лопаться батареи, из-за чего теперь вопросы находятся внутри самих жилых домов. Сейчас те, кто на месте, прилагают все усилия, чтобы заменить батареи, стояки, внутренние системы отопления. Поэтому, я думаю, что этот вопрос будет (решен) в ближайшие день, два".Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Журналисты уточнили у Серика Жумангарина, получат ли жители Экибастуза до конца этой недели тепло.

"Я думаю, что это так", – ответил он.

Ранее в кулуарах правительства он ответил на вопрос о возвращении Экибастузской ТЭЦ в государственную собственность.

Ночью 27 ноября 2022 года в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что в Экибастузе подали тепло во все подвалы жилых домов. В списке объектов, где идут аварийные работы, числится 71 многоэтажка. 

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Тамила Языкова
Жумангарин Серик Казахстан Экибастуз
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