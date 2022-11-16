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Токаев назвал Алматы сердцем Казахстана

Токаев назвал Алматы сердцем Казахстана Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
16 ноября Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью заявил, что Алматы – это не просто город на карте Казахстана, не просто бывшая столица Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, "Алматы – это сердце нашей республики, горнило исторических перемен, в котором ковались свобода и современная казахская государственность".

В продолжении он уточнил, что город является местом возникновения новых идей и смыслов, знаний и инноваций, средоточия жизненной энергии молодых, по-хорошему амбициозных и активных людей. 

Поэтому именно в Алматы президент решил обратиться ко всей нации.

"Буквально через несколько дней состоятся президентские выборы. Их исход определит то, как будет развиваться Казахстан в ближайшие 7 лет. Процесс голосования, как и вся избирательная кампания, должен пройти честно, открыто и справедливо".Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что каждый алматинец считает город самым красивым городом не только в стране, но и в мире. 

"Алматинцы всегда показывают пример подлинной любви к своей малой родине. Это проявляется в трепетном отношении к культурно-историческому наследию и природе".Касым-Жомарт Токаев

В заключении глава государства подметил, что именно с заботы о своем дворе, сопричастности к судьбе родного города, родного края рождается истинный патриотизм граждан. 

Уверен, наш прекрасный город станет еще краше, сказал он.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы с рабочим визитом. Ранее Токаев на встрече с общественностью заявил, что Алматы должен усилить свой статус "города-сада".

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