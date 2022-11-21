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В Новой Зеландии суд разрешил голосовать с 16 лет

премьер-министр Новой Зеландии поддержала снижение возраста для выборов Фото: Twitter/jacindaardern
Законодатели Новой Зеландии проведут голосование по вопросу о снижении избирательного возраста с 18 до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Новой Зеландии постановил, что недопуск 16 и 17-летних жителей к голосованию приравнивается к дискриминации по возрасту, пишет South China Morning Post.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что выступает за снижение возраста, однако для согласия на такое изменение в законах потребуется большинство голосов парламентариев в 75%.

Содиректор новозеландской компании Make It 16 Санат Сингх назвал решение суда историческим событием для страны.

18-летний Сингх подчеркнул, что такие проблемы, как изменение климата, восстановление после пандемии и состояние демократии больше всего затрагивают молодежь.

"Вот почему я думаю, что действительно важно объединить все усилия, чтобы убедиться, что у нас может быть сильное будущее".Санат Сингх

Ардерн, возглавляющий либеральную лейбористскую партию, заявил, что все законодатели должны иметь право голоса по этому вопросу.

Ардерн сказала, что голосование по нововведению может состояться в ближайшие месяцы, но любые изменения вступят в силу только после всеобщих выборов в 2023 году.

Либеральная партия зеленых заявила, что поддерживает перемены.

Ряд стран обсуждают вопрос о том, следует ли снизить возрастной ценз для голосования. В Австрии, Мальте, Бразилии, Кубе и Эквадоре можно голосовать с 16 лет.

Ранее возраст для голосования в Новой Зеландии снизили с 21 до 20 лет в 1969 году, а затем до 18 лет в 1974 году.

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