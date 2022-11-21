В Новой Зеландии суд разрешил голосовать с 16 лет

Законодатели Новой Зеландии проведут голосование по вопросу о снижении избирательного возраста с 18 до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Новой Зеландии постановил, что недопуск 16 и 17-летних жителей к голосованию приравнивается к дискриминации по возрасту, пишет South China Morning Post.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что выступает за снижение возраста, однако для согласия на такое изменение в законах потребуется большинство голосов парламентариев в 75%.

Содиректор новозеландской компании Make It 16 Санат Сингх назвал решение суда историческим событием для страны.

18-летний Сингх подчеркнул, что такие проблемы, как изменение климата, восстановление после пандемии и состояние демократии больше всего затрагивают молодежь.



"Вот почему я думаю, что действительно важно объединить все усилия, чтобы убедиться, что у нас может быть сильное будущее". Санат Сингх

Ардерн, возглавляющий либеральную лейбористскую партию, заявил, что все законодатели должны иметь право голоса по этому вопросу.



Ардерн сказала, что голосование по нововведению может состояться в ближайшие месяцы, но любые изменения вступят в силу только после всеобщих выборов в 2023 году.



Либеральная партия зеленых заявила, что поддерживает перемены.

Ряд стран обсуждают вопрос о том, следует ли снизить возрастной ценз для голосования. В Австрии, Мальте, Бразилии, Кубе и Эквадоре можно голосовать с 16 лет.



Ранее возраст для голосования в Новой Зеландии снизили с 21 до 20 лет в 1969 году, а затем до 18 лет в 1974 году.