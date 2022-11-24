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Трамвайные линии в Ташкенте построит французская компания

Новые трамвайные пути в Ташкенте построят французы Фото: Zakon.kz
Стоимость линий протяженностью 9,1 км оценивается в 167,4 млн евро. Одна из них может пролегать от станции метро "Дустлик" по улице Новый Узбекистан. Соглашение подписали в Париже во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

В Париже 22 ноября была подписана "дорожная карта" по проекту строительства трамвайной системы в Ташкенте, сообщает Газета.uz.

Согласно инвестиционному соглашению, французская машиностроительная компания Alstom построит трамвайные линии протяженностью 9,1 км. Ожидаемый пассажиропоток – 78 тыс. человек в день. Начало строительства запланировали на второй квартал 2024 года. Стоимость проекта оценили в 167,4 млн евро.

Заместитель хокима Ташкента – начальник Управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов сообщил, что Узбекистан прорабатывал этот проект с Alstom последние три-четыре месяца.

"Со стороны нашего руководства было поручено ускорить реализацию данного проекта. Сейчас мы совместно с французскими коллегами начали работу над подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и самого проекта".Шароф Рахманов

При этом он отметил, что трамваи планируется закупать на основе тендера.

Министр транспорта Илхом Махкамов подтвердил, что строительством займется Alstom, но маршруты пока не определены.

В качестве одного из перспективных маршрутов рассматривается улица Новый Узбекистан, которая соединит Ташкент с "Новым Ташкентом". Линия предположительно будет пролегать от станции метро "Дустлик" по улице Новый Узбекистан вдоль одноименного парка.

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