Курс доллара немного снизился на торгах 25 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,38 тенге, снизившись на 0,52 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,83 тенге (-0,39).



Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 485,43 тенге, рубля – 7,72 тенге.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-467 тенге, евро – по 481-487,5 тенге, российские рубли – по 7,32-7,47 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,33% и составили 85,62 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) повысились на 0,49%, достигнув 78,43 доллара за баррель.