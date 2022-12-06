Высшим Судебным Советом подведены итоги конкурса

1 декабря 2022 года состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета, на котором подведены итоги конкурса на 81 вакансию.

Включая:

одну вакансию судьи Верховного суда, на которую претендовало 35 кандидатов;

четыре вакансии председателей судебных коллегий областных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 30 человек;

16 вакансий судей областных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 150 судей;

60 вакансий председателей районных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 80 кандидатов.



В рамках конкурса каждый кандидат всесторонне и детально изучался. Применялась скоринговая система, широко распространенная в корпоративном секторе. Это оценка, при которой баллы выставляет компьютер, что исключает человеческий фактор.

Проводилась комплексная оценка показателей, изучалось качество отправления правосудия, соблюдение этики и другие имеющие значение сведения.

По итогам такой работы у конкурсной комиссии имелось достаточно информации, на основе которой качественно отбирались кандидаты.

Больше всего конкурсантов претендовало в Алматинский городской суд –72 кандидата на два места, меньше всего – в Атырауский областной суд, 11 кандидатов на два места. При этом должности председателей в восьми районных судах не изъявил желания занять ни один кандидат.

По итогам заседания из 295 кандидатов рекомендации получили 60 человек, 16 из них имеют государственные или ведомственные награды, четверо состоят в кадровом резерве, 11 – обладатели степени магистра, трое из них окончили Академию государственного управления при президенте, двое – Академию правосудия при Верховном суде.





Для получения более подробной информации о конкурсном отборе на судейские должности подписывайтесь на официальный канал Высшего Судебного Совета в youtube и страницу в Facebook.



