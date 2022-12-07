Герой труда Казахстана рассказал о текущей ситуации после ЧП в Экибастузе

"Основные проблемы позади после аварии на ТЭЦ в Экибастузе", – написал 7 декабря на своей странице в Facebook Герой труда Казахстана Рышат Амренов, сообщает Zakon.kz.

Рышат Амренов отметил, что многие ориентируются на старые видеозаписи, фото и сообщения.

"Некоторые деятели сознательно сгущают краски. Но не надо передергивать и нагнетать негатив! В городе почти 700 многоэтажек, без тепла оказались 71, то есть около 10% от общего количества", – написал Герой труда Казахстана Рышат Амренов.

Сейчас тепло подано во все эти дома. Отопительный режим налаживается, отметил он.

"Вышедшие из строя радиаторы заменяются, будет выплачена компенсация за ущерб, делается перерасчет за свет и тепло. Работа проделана колоссальная, и она продолжается. Уверен, что виновные в случившемся будут наказаны, и мы – экибастузцы – будем пристально следить за разбирательством", – отметил Рышат Амренов.

Рышат Амренов поблагодарил за сплоченность и поддержку жителей города и всех казахстанцев.

"Желающих помочь больше, чем нуждающихся в помощи! Волонтеры, журналисты, бизнесмены, промышленные гиганты вместе с нами! С вашей поддержкой мы преодолеем трудности! Всем большое спасибо!" – написал Рышат Амренов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.

