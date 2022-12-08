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ЧП в Экибастузе: в расследование включены представители Антикора

Казахстан Экибастуз авария отопление ТЭЦ расследование Фото: Facebook/Рышат Амренов
В расследовании причин аварии на теплосетях Экибастуза будут участвовать представители Агентства РК по противодействию коррупции, об этом сообщил руководитель службы превенции агентства Саян Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.


На брифинге в СЦК руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил, что по факту масштабной аварии на теплосетях Экибастуза прокуратурой Павлодарской области возбуждено досудебное расследование.

"Дальнейшее расследование передано уполномоченному органу – полиции. В состав рабочей группы по расследованию включены представители антикоррупционной службы, следственного подразделения. В формате следствия все факты будут рассмотрены". Саян Ахметжанов

Он уточнил, что Антикор отдельного расследования по ситуации в Экибастузе не проводит.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.

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