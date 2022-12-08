В Туркестане прошла конференция "Динмухамед Ахметович Кунаев и его эпоха"

В Туркестанской библиотеке "Фараб" прошла познавательная конференция "Динмухамед Ахметович Кунаев и его эпоха", посвященная 110-летию государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева.

В ней приняли участие ученые и исследователи со всей страны, представители интеллигенции, общественные деятели, молодежь. Гости ознакомились с книжной выставкой "Алты алаштың Алатауы" и документальным фильмом "Оңтүстікфильм".

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды пожелал успехов в работе конференции.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области



"Динмухамед Ахметович Кунаев – один из тех, кто ратовал за светлое будущее казахского народа. Его мудрая личность стала примером служения нации. Благодаря его принципиальному характеру и простому нраву память о нем осталась в сердцах казахстанцев. Он по-особому относился к нашему региону, дал импульс его развитию. Когда Динмухамед Ахметович приезжал в Туркестан, он всегда посещал мавзолей Ясави. Я считаю, что сегодняшняя работа по развитию Туркестана является своего рода продолжением его заботы о священном городе". Дархан Сатыбалды

Конференцию вел ветеран труда Исмат Турсынкулов. На встрече говорили о работе и трудах общественного деятеля. Известный журналист, кунаевед Ораз Каугабаев выступил с докладом. Он предложил провести памятные мероприятия, посвященные дню рождения и смерти деятеля.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области



Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, доктор экономических наук, академик Оразалы Сабден отметил заслуги Динмухамеда Ахметовича в подготовке потока инженеров, ученых и рабочих. Он выразил инициативу по присуждению государственной премии имени Кунаева. А советник Динмухамеда Кунаева – генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев – вспоминал о том, что Димаш-ата, как его называли молодые казахстанцы, всегда стоял на стороне казахских писателей, духовных наставников, молодежи, ветеранов.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области



Президент Международного общественного фонда Динмухамеда Кунаева Эльдар Кунаев вручил нескольким гражданам орден, посвященный 110-летию выдающегося деятеля.

В протокол конференции были включены различные предложения и инициативы, озвученные на заседании в Туркестане.