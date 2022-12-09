Казахстанцев ждут холодные выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег.

"Лишь на западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман". РГП "Казгидромет"

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха на западе от -7...-20°С до -5...-15°С, на северо-западе от -18...-30°С до -12...-22°С, на севере от -17...-30°С до -10...-26°С, в центре от -20...-30°С до -18...-28°С, на востоке страны от -15...-35°С до -12...-25°С, на юге от -10...-30°С до -7...-20°С, на юго-востоке республики основной фон температуры ночью -12...-25°С.





