"Жди меня там": жена погибшего пожарного Аскара Забикулина опубликовала видео

9 декабря 2022 года семье погибшего пожарного Аскара Забикулина исполнилось бы пять лет. Об этом рассказала его жена Анель, сообщает Zakon.kz.

Анель Забикулина опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram.



"Сегодня у нас юбилей. Сегодня нашей семье – 5 лет. Сегодня, как обычно, мы должны были поздравлять друг друга, долго обниматься и планировать свой вечер. Сегодня я должна была подарить тебе бенто-тортик с надписью "Давай станем старыми и противными вместе", а ты в ответ цветы. Но сегодня ровно 19 дней, как я просто существую без тебя", – написала супруга погибшего пожарного Аскара Забикулина.

По словам Анель, первые две недели ее спасала мысль о том, что муж на смене, "а потом перестала "работать".

"Глубину ужаса невозможно передать словами. Каждый сантиметр пропитан тобой… Каждый предмет: от вещей до конфет. Я нахожу тебя во всем окружающем нас когда-то... Будто ты не оставил дом, а просто ушел куда-то... Все мысли сейчас только лишь о тебе. Так много слов недосказано, так много минут вместе не прожито... Ведь вся жизнь была впереди и столько хотелось сделать вместе". Анель Забикулина

Жена погибшего пожарного подчеркнула, что ее жизнь поделилась "на до и после".

"Теперь мне придется учиться жить заново. Сейчас моя сила в наших девочках. Я буду стараться ради них. Но как дорастить половину себя? Подскажите мне?! Я не умею. Но одно я умею точно – любить тебя. Безумно. Сильно. Навсегда. Навечно. Бесконечно. Жди меня там". Анель Забикулина

16 ноября 2022 года в столичном ЖК "Кахарман" загорелась квартира на 11 этаже. В горящей квартире находились люди. Пожарные спасли пять человек, из них один ребенок, и эвакуировали 10 человек.

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После ЧП двое пожарных попали в больницу. Один из них – Аскар Забикулин – получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице. За его жизнь несколько суток боролись врачи. Семье Забикулина подарили квартиру.

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22 ноября в Кокшетау проводили в последний путь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина.