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Токаев: Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости

Токаев о развитии евразийской экономической интеграции: Процесс идет не так быстро Фото: akorda.kz
9 декабря 2022 года, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2020 году была принята Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент Казахстана, сегодня правительства стран ЕАЭС совместно с комиссией работают над ее реализацией.

"Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально. На это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки".

"Считаю абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости, тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства на заседании ВЕЭС заявил, что уходящий год для мировой экономики был крайне важным, а также высказался об ограничении перемещения товаров по ЕАЭС.

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Президент Казахстана 9 декабря 2022 года прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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Позднее Акорда опубликовала видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, на кадрах которого Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча".

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