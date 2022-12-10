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На большей части Казахстана 11 декабря ожидается снег

Погода на 11 декабря Фото: пресс-служба акимата Астаны
На большей части территории Казахстана 11 декабря ожидается снегопад, сообщает Zakon.kz.

Штормовое предупреждение опубликовал сайт РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области 11 декабря утром и днем в центре ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. В Кызылорде – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области – низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области – туман. Ветер в районе Жаланашколя юго-восточный, порывы 17-22 м/с.

На севере, западе Павлодарской области – низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области, 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области – низовая метель. Ветер западный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах – низовая метель. Ветер северо-восточный днем в горных районах, 15-20 м/с.

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