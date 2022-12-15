Замначальника таможенного поста в Мангистау приговорили к штрафу за взятки

Экс-заместитель руководителя таможенного поста признан виновным в неоднократном получении взяток, передает Zakon.kz.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составило больше 16 млн тенге, пишет lada.kz.

Также ему вынесен пожизненный запрет на работу на государственной службе, сообщили в Актауском городском суде.

Дело суд рассматривал 14 декабря 2022 года.

"Подсудимый К., работая заместителем руководителя таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера Ч. 100 тыс. тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем, после получения К. денежных средств, работниками таможенного поста проведено таможенное оформление и выпуск товара – цемента в объеме 3666 тонн. В последующем К. получал от Ч. денежные средства за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч., также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года. Пресс-служба Актауского городского суда

Кроме того, подсудимый 14 июля 2022 года получил еще одну взятку в размере 300 долларов США. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.

Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей, стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством.

Бывший заместитель руководителя таможенного поста приговорен к штрафу в 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

