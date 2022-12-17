90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись – аким Экибастуза

Аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил о том, что в городе прогрели большую часть размороженных многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, систему отопления продолжают балансировать, но параметры теплоносителя в норме.

"Всего от экибастузцев приняли 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявили повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", – цитирует Pavlodarnews.kz акима Экибастуза.

По словам Бейсекина, к 15 декабря аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях полностью завершили, как и планировали. Завершают внутриквартальный ремонт, задействованы 126 человек. Также продолжают работы по возмещению ущерба горожанам.



Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин рассказал, что с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируют и вводят в строй резервные насосы.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

Новость по теме Скляр о ситуации в Экибастузе: Не было вселенской катастрофы

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.