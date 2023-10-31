Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко
Еркин Ахметов, Руслан Зиякаев, Владимир Мирау в момент взрыва находились в самой шахте. Им удалось спастись, они поднялись на поверхность.
Горняки рассказали редакции "Денски блог", как спасли своего коллегу Баядылова Кайрата.
По словам шахтеров, при взрыве мужчину отбросило волной в сторону, он потерял сознание и не успел самостоятельно включить самоспасатель. Парни обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.
"Мы попытались втроем его поднять и оттащить, но у нас не получилось. Кайрат грузный, а мы все в спецодежде, не получилось его самостоятельно вывести. Пришлось звать на помощь подмогу, и уже группой Кайрата подняли на поверхность шахты", – рассказывают они.
Сам Еркин и другие шахтеры не считают себя героями, называют свой поступок просто мужской шахтерской солидарностью.
Также отмечено, что на данный момент мужчины получают лечение в клинике Макажанова.
Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков.
29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.
После ЧП Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
31 октября министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что на передачу прав собственности АО "АрселорМиттал Темиртау" не будут тратить бюджетные деньги, а, значит, предприятие планируют передать частному казахстанскому инвестору.