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Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко

"Шахтерская солидарность": горняки рассказали историю спасения коллеги Фото: phxere
28 октября 2023 года казахстанцев потрясла трагедия на шахте в Карагандинской области, унесшая жизни 46 горняков. Выжившие шахтеры после ЧП поделились историей спасения коллеги, сообщает Zakon.kz.

​Еркин Ахметов, Руслан Зиякаев, Владимир Мирау ​в момент взрыва находились в самой шахте. Им удалось спастись, они поднялись на поверхность.

​Горняки рассказали редакции "Денски блог", как​ спасли своего коллегу Баядылова Кайрата. ​

По словам шахтеров, при взрыве мужчину отбросило​ ​волной в сторону, он потерял сознание и не успел самостоятельно включить​ самоспасатель. Парни обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

"Мы попытались втроем его поднять и оттащить, но у нас не получилось. Кайрат грузный, а мы все в спецодежде, не получилось его самостоятельно​ вывести. Пришлось звать на помощь подмогу, и уже группой Кайрата подняли на поверхность шахты", – рассказывают они.

Сам Еркин и другие шахтеры не считают себя героями,​ называют​ свой поступок просто мужской шахтерской солидарностью.

Также отмечено, что на данный момент мужчины получают лечение в клинике Макажанова.

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Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков.

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

После ЧП Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

31 октября министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что на передачу прав собственности АО "АрселорМиттал Темиртау" не будут тратить бюджетные деньги, а, значит, предприятие планируют передать частному казахстанскому инвестору.

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