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В полиции прокомментировали эвакуацию людей из ТД "Адем"

В полиции прокомментировали эвакуацию людей из ТД "Адем" Фото: скриншот видео
3 января в социальных сетях распространилось видео на котором посетителей торгового дома "Адем" эвакуируют, а само здание оцепляет полиция, сообщает Zakon.kz.

Эвакуацию людей из ТД "Адем" прокомментировали в полиции.


По данным ДП Алматы, в 9:59 поступил звонок от неизвестного о "минировании" ТД "Адем". По результатам проверки полицейские и экстренные службы ничего не обнаружили. В 11:02 экстренным службам дали отбой.

На данный момент устанавливается личность звонившего. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ст. 273 УК РК.

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