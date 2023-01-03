В полиции прокомментировали эвакуацию людей из ТД "Адем"
Фото: скриншот видео
3 января в социальных сетях распространилось видео на котором посетителей торгового дома "Адем" эвакуируют, а само здание оцепляет полиция, сообщает Zakon.kz.
Эвакуацию людей из ТД "Адем" прокомментировали в полиции.
По данным ДП Алматы, в 9:59 поступил звонок от неизвестного о "минировании" ТД "Адем". По результатам проверки полицейские и экстренные службы ничего не обнаружили. В 11:02 экстренным службам дали отбой.
На данный момент устанавливается личность звонившего. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ст. 273 УК РК.
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