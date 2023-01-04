Более 230 машин в Казахстане вызволили из снежного плена на трассах за сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как уточняется, в 233 машинах находилось 480 человек. Дорожники доставили пользователей республиканских трасс в обогревательные пункты и оказали помощь в отбуксировке машин до ближайших кемпингов.

"В частности, помощь оказана на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областей. Дорожными службами было задействовано порядка 400 единиц спецтехники. Дорожники продолжают патрулировать автодороги республиканского значения по всей стране", - говорится в сообщении.

Непогода сохраняется в 8 регионах страны, закрыты 50 участков республиканских трасс.



В случае возникновения нештатных ситуаций на республиканской трассе "КазАвтоЖол" рекомендует обратиться к операторам контакт-центра 1403, которые помогут в любое время суток.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.



Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.

В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.