Более 230 машин в Казахстане вызволили из снежного плена на трассах за сутки
Как уточняется, в 233 машинах находилось 480 человек. Дорожники доставили пользователей республиканских трасс в обогревательные пункты и оказали помощь в отбуксировке машин до ближайших кемпингов.
"В частности, помощь оказана на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областей. Дорожными службами было задействовано порядка 400 единиц спецтехники. Дорожники продолжают патрулировать автодороги республиканского значения по всей стране", - говорится в сообщении.
Непогода сохраняется в 8 регионах страны, закрыты 50 участков республиканских трасс.
В случае возникновения нештатных ситуаций на республиканской трассе "КазАвтоЖол" рекомендует обратиться к операторам контакт-центра 1403, которые помогут в любое время суток.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.
Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.
Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.
В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.
В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.
В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света.