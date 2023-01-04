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Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Алихан Смаилов дал поручения новым министрам Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 4 января 2023 года представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

"Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры".Алихан Смаилов

При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.

Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Фото: primeminister.kz

"Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан".Алихан Смаилов

На встрече с коллективом Министерства юстиции глава правительства отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.

Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Фото: primeminister.kz

Кроме того, по словам премьера, требуется повысить качество экспертизы нормативных правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.

"Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы".Алихан Смаилов

Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.

Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Фото: primeminister.kz

При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

"Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", – подчеркнул Алихан Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.

Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, премьер-министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.

Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Фото: primeminister.kz

"Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия".Алихан Смаилов

4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений:

  • Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов РК;
  • Гани Бейсембаев – министром просвещения РК;
  • Марат Карабаев – министром индустрии и инфраструктурного развития РК;
  • Асхат Оралов – министром культуры и спорта РК;
  • Азамат Ескараев – министром юстиции РК.

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Министерство просвещения РК МИИР РК МКС РК МЭГПР РК МЮ РК Смаилов Алихан Казахстан
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