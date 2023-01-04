Алихан Смаилов дал поручения новым министрам

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 4 января 2023 года представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.



"Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры". Алихан Смаилов

При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.

Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

Фото: primeminister.kz



"Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан". Алихан Смаилов

На встрече с коллективом Министерства юстиции глава правительства отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.

Фото: primeminister.kz



Кроме того, по словам премьера, требуется повысить качество экспертизы нормативных правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.

"Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы". Алихан Смаилов

Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.

Фото: primeminister.kz



При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

"Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", – подчеркнул Алихан Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.

Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, премьер-министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.

Фото: primeminister.kz



"Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия". Алихан Смаилов

4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений: