Алихан Смаилов дал поручения новым министрам
Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.
"Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры".Алихан Смаилов
При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.
Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.
Фото: primeminister.kz
"Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан".Алихан Смаилов
На встрече с коллективом Министерства юстиции глава правительства отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.
Фото: primeminister.kz
Кроме того, по словам премьера, требуется повысить качество экспертизы нормативных правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.
"Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы".Алихан Смаилов
Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.
Фото: primeminister.kz
При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.
"Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", – подчеркнул Алихан Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.
Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, премьер-министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.
Фото: primeminister.kz
"Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия".Алихан Смаилов
4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений: