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Токаев принял ряд назначенных министров

Принял назначеных министров Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами, передает Акорда.

Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.

Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.

Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.

Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта "Комфортная школа", а также повысить качество школьного и дошкольного образования.

Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.

  • 4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений:
  • Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов РК;
  • Гани Бейсембаев – министром просвещения РК;
  • Марат Карабаев – министром индустрии и инфраструктурного развития РК;
  • Асхат Оралов – министром культуры и спорта РК;
  • Азамат Ескараев – министром юстиции РК.

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