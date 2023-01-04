Токаев принял ряд назначенных министров
В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами, передает Акорда.
Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.
Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.
Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.
Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта "Комфортная школа", а также повысить качество школьного и дошкольного образования.
Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.
- 4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений:
- Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов РК;
- Гани Бейсембаев – министром просвещения РК;
- Марат Карабаев – министром индустрии и инфраструктурного развития РК;
- Асхат Оралов – министром культуры и спорта РК;
- Азамат Ескараев – министром юстиции РК.