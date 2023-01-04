По следам январских событий: откуда в Алматы прилетели погромщики?

Казахстанский журналист Кирилл Павлов в соцсетях поделился итогами своего расследования, в котором обратил внимание на то, что часть наиболее активных погромщиков, участвовавших в январских беспорядках прошлого года, могла прилететь из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

По словам Кирилла Павлова, расследование он проводил совместно с Болотом Темировым – "одним из самых крутых журналистов Кыргызстана".

Журналисты запросили сведения о рейсе латвийской компании Union Aviation, приземлившемся 2 января 2022 года в алматинском аэропорту.

По их сведениям, самолет вылетел из Оша. На борту было 174 человека. Он должен был сесть в Бишкеке в 18:05, но полетел на Алматы. Как раз в это время убрали охрану.

"Самолет приземлился в 19 с чем-то и сразу же вылетел обратно. В Бишкек прилетел пустой борт – только экипаж. Какие еще доказательства вам нужны?" Кирилл Павлов

По словам журналиста, коллеги из Кыргызстана связывают этот рейс с Максимом Бакиевым – младшим сыном бывшего президента Курманбека Бакиева.

"Возможно, на эти вопросы нам смог бы ответить президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Возможно, он мог бы ответить на них на заседании ОДКБ (13 января 2022 года. – Прим. ред.), но он стремительно ушел в отпуск, в котором пробыл буквально 2-3 дня". Кирилл Павлов

Дальше Кирилл Павлов задается вопросом, что, возможно, президент Кыргызстана мог бы ответить еще и на вопрос, связано ли это с деятельностью Jusan Bank на территории Кыргызстана.



