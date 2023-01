Бибисара Асаубаева объявила о планах на 2023 год

Известная казахстанская шахматистка 18-летняя Бибисара Асаубаева, которая в конце декабря стала двукратной чемпионкой мира по блицу, назвала приоритетные цели на нынешний сезон, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Асаубаева после триумфа в Алматы, отличилась в Китае. Она заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit и прилетела на родину с "серебром", где и рассказала о своих целях на 2023 год.

"В этом году запланированы несколько крупных соревнований. Самые главные из них - это мировые серии Гран-При, Кубок мира и первенство планеты. А также хочу принять участие на предстоящих Азиатских играх в Китае". Бибисара Асабауева

На турнире в китайском городе Сиань Бибисара набрала 8.5 очков в 11-ти партиях и стала единственной шахматисткой, которая завершила состязания без единого поражения.