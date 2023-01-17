В Актобе осудили шесть членов ОПГ по делу финпирамиды "Выгодный Депозит"

В Актобе 17 января осудили шесть членов ОПГ по делу финансовой пирамиды "Выгодный Депозит", сообщает Zakon.kz.

17 января суд рассмотрел уголовное дело в отношении граждан А., А., Т., К., Б. и К. по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы по ст. 217 ч. 3 п.п. 1, 2, ст. 262 ч. 1, 2 УК РК.

А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО "Выгодный Депозит", то есть организации деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения, ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, совершенное преступной группой, в особо крупном размере, 30 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года, в составе которой принимали участие А., Т., К., Б., К.



От их действий пострадали 764 человека в трех областях Казахстана.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обыска офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, протоколами осмотров места происшествия, протоколами предъявления личности на опознания, заключениями аудиторской проверки и экспертиз". Пресс-служба суда №2 города Актобе

А. получил 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет.

А., Т., К., Б., К. каждому 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет.

6 октября 2022 года Алматинский суд приговорил руководителя финансовой пирамиды B2B Jewelry к девяти годам лишения свободы, семь организаторов получили разные сроки.