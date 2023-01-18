Гражданин Турции погиб в ДТП в Актюбинской области

Гражданин Турции погиб на трассе в Актюбинской области в результате ДТП, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 17 января, передает пресс-служба ДП Актюбинской области.

43-летний гражданин Турции двигался в сторону Актобе на грузовике Mercedes Benz. Около поселка Т. Жургенова Айтекебийского района он попытался обогнать грузовик DAF под управлением 47-летнего водителя, но машины столкнулись.

От удара Mercedes Benz отбросило на автогрейдер, который производил дорожные работы по очистке наледи с проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП 43-летний водитель автомашины Mercedes Benz от полученных травм скончался на месте происшествия.