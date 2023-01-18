Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Гражданин Турции погиб в ДТП в Актюбинской области

Гражданин Турции погиб Фото: polisia.kz
Гражданин Турции погиб на трассе в Актюбинской области в результате ДТП, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 17 января, передает пресс-служба ДП Актюбинской области.

43-летний гражданин Турции двигался в сторону Актобе на грузовике Mercedes Benz. Около поселка Т. Жургенова Айтекебийского района он попытался обогнать грузовик DAF под управлением 47-летнего водителя, но машины столкнулись.

От удара Mercedes Benz отбросило на автогрейдер, который производил дорожные работы по очистке наледи с проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП 43-летний водитель автомашины Mercedes Benz от полученных травм скончался на месте происшествия.

Читайте также

В Алматы женщина разбила чужую машину из-за ссоры с мужем

В Алматинской области задержана группа вымогателей

В Павлодаре "заминировали" детскую площадку

Константин Вноровский
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления