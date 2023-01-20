Где старикам жить хорошо: топ-5 мировых пенсионных систем

В каких странах самые высокие пенсии, во сколько лет выходят на заслуженный отдых и какие еще там есть особенности систем, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Люксембург

Топ-5 самых благоприятных для заслуженного отдыха стран возглавляет небольшое государство Люксембург. Здесь местные пенсионеры получают в среднем около 4 тыс. евро в месяц (около 2 млн тенге). Пенсионной системе этой страны уже без малого 100 лет, и за это время она практически ни разу не менялась.

Система очень проста: пенсионные взносы составляют 16%, из них 8% - платит работник на протяжении 40 лет, а остальные 8% – работодатель. Самозанятые предприниматели самостоятельно отчисляют ежемесячно 16% от дохода в накопительный фонд, из которого потом и производятся выплаты.

Как женщины, так и мужчины в Люксембурге выходят на пенсию в 65 лет, однако по состоянию здоровья этот возраст может быть снижен до 57-60 лет. При этом рабочий стаж обязательно должен быть не менее 40 лет, иначе человек может рассчитывать только на минимальную пенсию от государства. Здесь она составляет в среднем 2 тыс. евро.

Если человек решит выехать из страны навсегда, то он может забрать все накопленные в пенсионном фонде средства в полном объеме. Кроме того, вдовцы вправе получать ежемесячно пенсию умершего супруга, при этом сохраняя свою.

Швейцария

В Швейцарии граждане выходят на пенсию в 65 лет, а средний размер пенсии около 4. тыс франков (2 млн тенге). Выплаты складываются из трех источников. Первый – это государственное соцобеспечение: каждый работающий и работодатель вносит в фонд страхования по 5,12% от любого дохода. Для неработающих существуют отдельные схемы начисления, по которым пенсионные выплаты составят около 1,2 тыс. франков в месяц.

Второй источник – это соцобеспечение от трудовой деятельности. Здесь государство гарантирует работнику, который вышел на пенсию, 60% от ранее получаемой зарплаты, а выплачивает их пенсионный фонд, выбранный работодателем.

Третий источник – это добровольное самострахование. Любой гражданин может отчислять ежемесячно определенную сумму на специальный банковский счет вплоть до наступления пенсионного возраста.

Дания

В Дании средняя пенсия составляет 2,4 тыс. евро в месяц. Мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины - в 66,5. Пенсия складывается из нескольких источников: народная пенсия, которую выплачивает государство (она состоит из базовой пенсии и надбавки), трудовая пенсия из пенсионного фонда и добровольные пенсионные взносы.

Размер первой зависит от количества лет, прожитых в Дании после 15-летнего возраста. В среднем она составляет 78 216 датских крон в год (5,2 млн тенге). Ее могут отменить либо сократить, если пенсионер продолжает работать. Кроме того, есть и надбавки к этой пенсии – они зависят от того, одинокий ли человек или состоит в браке, а также есть ли у него накопления или нет. К примеру, размер народной пенсии одинокого человека, у которого нет добровольных пенсионных накоплений, в 2023 году составит около 13 тыс. крон (880 тыс. тенге).

Трудовая пенсия выплачивается из обязательного накопительного пенсионного фонда, который пополняется за счет фиксированных взносов. При этом работник платит 1/3, а работодатель 2/3 от общей суммы.

Взносы зависят от продолжительности рабочего времени. Если это полный рабочий день, то ежемесячно из зарплаты будет вычитаться 94,65 крон (6,4 тыс. тенге), а работодатель вносит 189,35 крон (12,8 тыс. тенге). Максимальная трудовая годовая пенсия для человека, платившего взносы всю жизнь, в настоящее время составляет 26,2 тыс. крон (1,7 млн тенге).

Третий источник – добровольные пенсионные взносы. Любой гражданин может заключить договор с пенсионным фондом или банком и отчислять добровольные пенсионные взносы.

Нидерланды

Пенсионная система в Нидерландах также считается одной из лучших в море, в которую входят государственное обязательное пенсионное страхование по старости (AOW) и дополнительное (корпоративное) страхование в пенсионных фондах. Конечно, есть и личные накопления.

Пенсионный возраст в Нидерландах постепенно повышается, сейчас он составляет 66,7 лет, а к 2024 году должен достигнуть 67 лет. При этом иметь местное гражданство необязательно, достаточно легально здесь жить и работать. Прожившим здесь в течение 50 лет выплачивается пенсия в полном объеме, за каждый пропущенный год она будет уменьшаться на 2%. Кроме того, размер пенсии зависит от семейного положения человека. Для одиноких людей она составит в среднем 1,3 тыс. евро в месяц, а для семейных – около 900 евро.

Дополнительная, или корпоративная пенсия – это взносы работающих людей через своего работодателя. Причем, взносы эти не фиксированные и зависят от того, в каком пенсионном фонде застрахован работник (в каждом – разные условия). Пенсионеры также имеют право на получение 70% пенсии умершего супруга. Кроме того, размер пенсии может быть увеличен за счет личных сбережений на специальном счете, инвестирования либо страхования жизни.

Финляндия

В Финляндии женщины и мужчины выходят на пенсию в 65 лет. Однако этот возраст условен, так как в этой стране можно выйти на так называемую "полу-пенсию". Претендовать на нее можно в любом возрасте в зависимости от состояния здоровья.

Средняя пенсия в Финляндии составляет от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. евро в месяц. Сама пенсия складывается из народной (за каждый отработанный год плюсуется 50 евро), гарантированной и трудовой. Кроме того, на размер выплат может повлиять количество проживающих на одной жилплощади людей: чем их больше, тем меньше у каждого будет пенсия – в среднем на 50-70 евро.

Если стаж пенсионера меньше 40 лет, либо же он вообще никогда не работал, то государство в любом случае будет выплачивать ему гарантированную и народную пенсии, максимально 1,7 тыс. евро. А средний размер трудовой пенсии – 1,8 тыс. евро.

Автор: Кирилл Александров