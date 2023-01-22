Невролог назвала снижающие риск деменции привычки

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Главный фактор риска возникновения деменции – возраст, но сам по себе он не так критичен. Исследования позволили выявить ряд факторов, которые способствуют развитию деменции – если их нивелировать, можно снизить риски, сообщает Zakon.kz.

Деменция – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, способности выполнять ежедневные действия. Врач-невролог Татьяна Щербакова назвала снижающие риск деменции привычки, сообщает "Прайм".

Прежде всего, важна своевременная диагностика и коррекция артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения обмена холестерина и депрессии. Последнее важно, поскольку депрессивное расстройство способствует развитию деменции.

"Ряд исследований показали, что регулярная физическая активность не только снижает риск развития деменции, но и замедляет ее прогрессирование при уже развившемся состоянии. К профилактическим факторам также относятся поддержание нормальной массы тела и достаточный сон". Татьяна Щербакова Эксперт напомнила, что никотин и алкоголь приводят к развитию атеросклеротического поражения сосудов мозга. Отказ от курения и употребления алкогольных напитков снижает риск развития сосудистой деменции. По словам врача, риск развития деменции повышается при низком уровне образования и недостаточной умственной и познавательной активности в течение жизни. Социальная изоляция – еще один фактор развития деменции. Как следствие, постоянное обучение и познание нового, позитивные общественные связи, дружба, сотрудничество с другими людьми – все это снижает риски развития деменции.

"В современном мире избежать воздействия стресса на человека затруднительно. Однако важнее не само воздействие стрессового фактора на человека, а его реакция на этот фактор. Поэтому важным навыком для профилактики деменции является управление реакцией на стресс, развитие стрессоустойчивости". Татьяна Щербакова

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