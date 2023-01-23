В Турции назначили дату президентских и парламентских выборов
Фото: Facebook/Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции назначили дату президентских и парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они состоятся 14 мая.
"Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая. Мы используем предоставленные нам официально полномочия 10 марта, после чего начнется 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для проведения выборов", - цитирует Эрдогана телеканал TRT.
Ранее выборы были запланированы на 18 июня.
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