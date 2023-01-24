Как экс-главе ипотечной организации удалось похитить у дольщиков 100 млрд тенге?

Глава столичной компании и ее возлюбленный украли 100 млрд тенге. Историей 39-летней Светланы, которая отбывает наказание в колонии-поселении в Кокшетау, поделились в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее 39-летняя Светлана работала в одном из столичных АО (ипотечной организации) в должности председателя правления.

"Будучи председателем правления, женщина помогала своему возлюбленному проводить финансовые махинации через свою компанию... Результат четырехлетней работы - 650 обманутых людей, украденные 100 млрд тенге и шесть лет колонии общего режима". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

Осужденной и ее возлюбленному через ипотечную организацию удалось получить без оплаты права на 573 квартиры в незаконно строящемся жилом комплексе. При этом у них не было проектно-сметной документации на строительный объект, права на земельные участки под застройку, разрешения на строительство ЖК и на привлечение денежных средств от участников долевого строительства.

"Создавая видимость успешной деятельности своей компании и утаивая от инвесторов и дольщиков информацию о том, что разрешение на строительство ЖК отсутствует, она широко рекламировала ЖК, а затем начала привлекать средства дольщиков, продавая им квартиры в незаконном строении". Пресс-служба ДУИС по Акмолинской области

Кроме того, Светлана продавала по договорам цессии (уступки) уже занятые квартиры, подделывая подписи дольщиков через нотариуса, который тоже состоял в организованной преступной группе.



Также в колонии-поселении в Кокшетау отбывает наказание мама восьмерых детей Гульжан. Она была осуждена за мошенничество - 50 млн тенге, 20 человек потерпевших.

"У меня восемь детей, младшему будет три года... Я родом из южного Казахстана, вышла замуж рано, с мужем переехали на заработки в Астану. Муж брал любую работу, стройка, ремонты. Я в это время окончила бухгалтерские курсы, потихоньку дистанционно работала менеджером, предлагала товары и услуги, вносила заявки на кредитование одного из банков второго уровня. Сейчас вспоминаю, мысли были только об одном, как больше заработать. Постоянно висела в интернете", - рассказала осужденная.

По ее словам, как-то она в интернете обратила внимание на объявление "Помогу оформить кредит", ухватилась за эту идею.

"Общую схему мошенничества тоже собрала в одну цепочку из интернета. Сегодня не обязательно учиться, достаточно покопаться в инете, там "специалисты" делятся опытом. Не пойму, почему не запретят это все выкладывать", - вспомнила многодетная мама.

Арендовав кабинет в Астане, Гульжан помогала приезжим, деревенским, людям с плохой кредитной историей, либо с несколькими кредитами, оформлять документы на покупку жилья по ценам ниже рыночных, обещая сопровождение ипотечного кредитования до получения ключа от долгожданной квартиры. Она брала первоначальный взнос в сумме до 2 млн тенге, но деньги тратила на свои нужды.

"Мне очень стыдно, ведь среди обманутых людей, в основном, односельчане, есть и мои родственники. Очень тоскую по детям. Супруг забрал их и уехал на юг, там свекровь помогает… младшему было два года, когда оставила его. Муж очень ругал меня, он ведь не знал, что я делала. Он работящий и честный человек. Сначала даже сказал, что нет больше у меня ни семьи, ни детей, зачем детям такая мать, чему она их научит". Осужденная Гульжан

По ее словам, муж отошел, простил ее, и они возобновили общение.

Многодетная мама из семи лет, назначенных судом, отбыла лишь три года.

19 декабря 2022 года стало известно, что в тюрьмах Казахстана до конца 2023 года исключат "слепые зоны".