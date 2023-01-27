МИД РК осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением, в котором решительно осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится, что Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и ее представителей.

"Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам", – говорится в сообщении МИД.

В заключении выражается уверенность в том, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных.



Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло 27 января и повлекло за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.