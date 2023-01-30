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Нефть немного подешевела на торгах

фьючерсы Фото: pixabay
Мировые цены на нефть 30 января показывают небольшое снижение на торгах. Инвесторы подготовились к заседанию комитета ОПЕК+, сообщает Zakon.kz.

На 10:45 по времени Астаны цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%, до 86,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 79,53 доллара.

Факторы для нефтяного рынка остаются неоднозначными. Речь идет о ситуации в Иране и Китае.

В ночь на 29 января в Исфахане атаковали военный объект министерства обороны Ирана. Эта ситуация усилила политическую напряженность вокруг находящегося под санкциями Ирана и риски по поводу перспектив поставок иранской нефти на рынок, пишет 1prime.ru

Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики Китая после ослабления карантина. Это один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. 

"Открытие" Китая пока вряд ли закладывается в ценах на нефтяном рынке", — отмечают аналитики Capital Markets LLC.

11 января в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу возможностей экспорта казахстанской нефти в Германию. 

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