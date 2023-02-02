Как поступить в Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре

Генеральный прокурор приказом от 27 января 2023 года утвердил Правила приема на обучение в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Подготовка кадров в магистратуре и докторантуре осуществляется по очной форме обучения, а также с применением дистанционного обучения. Прием кандидатов осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

Прием документов проводится с 1 апреля по 25 июля календарного года.

Кандидаты для поступления в магистратуру Академии предоставляют в приемную комиссию следующие документы:

рапорт на имя ректора Академии;

копию документа, удостоверяющего личность;

копию документа о высшем образовании и приложения к нему;

нотариально заверенную копию международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком;

список научных и научно-методических работ (при их наличии);

грамоты или дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах (при их наличии);

медицинскую справку по форме 075-У в электронном формате;

шесть фотографий размером 3х4 сантиметра;

оригинал квитанции об оплате за участие в тестировании по иностранному языку.

Вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру Академии проводятся с 10 до 20 августа календарного года, зачисление – с 1 сентября календарного года.

В магистратуру по научно-педагогическому направлению принимаются сотрудники правоохранительных органов (ПО), имеющие высшее образование и стаж практической работы в органах не менее 1 года.

В магистратуру по профильному направлению принимаются сотрудники правоохранительных органов, имеющие высшее образование и стаж практической работы не менее 2 лет, по дистанционному обучению - в/о и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

Как отмечается, при наличии компрометирующих сведений приемная комиссия возвращает документы кандидату без дальнейшего рассмотрения.



Приказ вводится в действие с 12 февраля 2023 года.