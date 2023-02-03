В Талдыкоргане подросток насиловал несовершеннолетнего и снимал на видео
Фото: pixabay
В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором подросток принуждает несовершеннолетнего к половой связи. В полиции прокомментировали запись, сообщает Zakon.kz.
Полиция Талдыкоргана установила участников видео. Оба оказались несовершеннолетними из Талдыкоргана в возрасте 13 и 15 лет.
Установлено, что видеозапись сделана в декабре 2022 года. Подростков вместе с родителями доставили в полицию, где производят опрос с участием детских психологов, законных представителей, педагогов и адвокатов. По делу обеспечены все необходимые меры безопасности.
"По факту с назначением соответствующих экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 4 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего". Пресс-служба ДП Алматинской области
Расследование уголовного дела взято в производство областного следственного управления и находится на особом контроле руководства ДП.
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