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В Талдыкоргане подросток насиловал несовершеннолетнего и снимал на видео

В Талдыкоргане подросток насиловал несовершеннолетнего и снимал на видео Фото: pixabay
В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором подросток принуждает несовершеннолетнего к половой связи. В полиции прокомментировали запись, сообщает Zakon.kz.

Полиция Талдыкоргана установила участников видео. Оба оказались несовершеннолетними из Талдыкоргана в возрасте 13 и 15 лет.


Установлено, что видеозапись сделана в декабре 2022 года. Подростков вместе с родителями доставили в полицию, где производят опрос с участием детских психологов, законных представителей, педагогов и адвокатов. По делу обеспечены все необходимые меры безопасности.

"По факту с назначением соответствующих экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 4 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего". Пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование уголовного дела взято в производство областного следственного управления и находится на особом контроле руководства ДП.

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Алматинская область Талдыкорган
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