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Токаев поручил принять меры для стабилизации температуры в квартирах Экибастуза

Экибастуз Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 февраля дал поручения первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову по стабилизации температуры в домах и объектах Экибазстуза, сообщает Zakon.kz.

Нужно принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе, отметил президент Казахстана.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов. 

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. 

Режим ЧС отменили 8 декабря.

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