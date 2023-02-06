Токаев поручил принять меры для стабилизации температуры в квартирах Экибастуза
Нужно принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе, отметил президент Казахстана.
Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.
C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.