В 2023 на Алматинском полигоне не ожидается сильного землетрясения – сейсмолог

Какова на сегодняшний день сейсмическая ситуация в Казахстане, рассказал журналисту Zakon.kz заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков.

Сегодня под утро в южной и юго-восточной частях Турции произошло сильное землетрясение, которое, по данным геологической службы США, имеет магнитуду 7,8, глубина около 18 км. Сильные подземные толчки произошли в Анатолическом сейсмоактивном нагорье, где в целом расположена территория Турции.





По мнению заместителя директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсена Узбекова, Анатолическое нагорье считается одним из самых сейсмоактивных районов альпийско-гималайского сейсмического пояса. Данное землетрясение произошло под утро, в 04.17 местного времени. По сообщениям турецких СМИ, есть и человеческие жертвы. Точное количество погибших сейчас устанавливается, возможно, их будет больше. Это все будет уточняться непосредственно уполномоченными органами Турции.

"Мощное землетрясение в Турции было и раньше. Если сегодняшнее землетрясение имело магнитуду 7,8 – это примерно 9-10 баллов – то Измитское землетрясение, произошедшее в этой стране 17 марта 1999 года, имело магнитуду примерно такого же порядка – 7,6. Тогда тоже были тяжелые последствия и значительные человеческие жертвы. Этот список можно продолжить. К примеру, еще ранее, 13 марта 1992 года землетрясение силой 7-8 баллов и эпицентром, расположенным рядом с г. Эрзинджан, в котором проживало свыше 100 тыс. человек, принесло огромные разрушения". Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков

Можно ли было спрогнозировать сегодняшнее землетрясение в Турции?

Говоря об этом, ученый отметил, что в Турции достаточно хорошо развиты сейсмические сети, и сейчас там работают специалисты. Но что касается прогноза, то его очень трудно предсказать, и не только в Турции, но и во всем мире. Особенно сложно сделать краткосрочный прогноз, они больше имеют научно-поисковый характер. Были только единичные случаи, когда удавалось сделать краткосрочные прогнозы, например, в Китае. Но в целом это еще нерешенная во всем мире проблема, подчеркнул эксперт.

Может ли землетрясение в Турции повториться в ближайшие дни?

Как пояснил ученый, афтершоки там сейчас идут беспрерывно.

"Буквально несколько часов назад были сведения, что было 26-27 сильных, значимых афтершоков. Это происходит потому, что очаг землетрясения восстанавливается и в этот момент происходит его афтершоковая деятельность. Отдельные афтершоки могут быть достаточно сильными. Но это не означает, что они будут превосходить первоначальный основной толчок. Они меньшей силы". Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков

Какова же сейсмическая ситуация в Казахстане, где южная и юго-восточная части расположены в сейсмоактивной, сейсмоопасной зоне с 40% промышленного потенциала страны.

По мнению спикера, начиная с Восточно-Казахстанской области и кончая Кызылординской, есть сейсмически опасные места, где толчки могут быть от 7 до 9 баллов. Особенно Алматинский регион в этом отношении является очень опасным во всей Центральной Азии. В прошлом здесь несколько раз происходили сильные разрушительные землетрясения: верненское землетрясение 1887 года и кеминское землетрясение 1911 года.

"Казахстанские ученые-сейсмологи постоянно работают над сейсмической опасностью на территории страны, разрабатывают так называемые карты общего сейсмического районирования, зонирования, где выделены сейсмоопасные, сейсмогенерирующие зоны с указанием сейсмического потенциала. Также составляются другие карты, в том числе для населенных пунктов. Например, для Алматы разработана карта сейсмомикрозонирования с учетом строительно-нормативных правил и все строители города руководствуется ими при возведении сооружений в сейсмоопасных зонах". Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков

В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тыс. землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 – 7800, 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 2022 – 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть, это общие малозаметные толчки.

Есть более сильные, которые ощущает население. В течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018 – 20, 2019 – 11, 2020 - 15, 2021 – 11, 2022 – 9. Последнее ощутимое землетрясение было у нас в Алматы 28 декабря 2022 года в 190 км от Алматы на границе с Кыргызстаном и Китаем.

Как пояснил спикер, для оценки сейсмической ситуации коллектив Института сейсмологии составляет прогнозные оценки различной срочности. Есть среднесрочный прогноз и есть краткосрочный. Среднесрочный составляется два раза в год – в начале и в середине с уточнением.

"Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского прогностического полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно". Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков

Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

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Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений.

Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

Свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

