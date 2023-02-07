Обзор: главные новости за ночь

Токаев выразил соболезнования Эрдогану. В аэропорту Алматы проходят сборы спасателей в Турцию. Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа. Сразу две пенсионерки попались на удочку интернет-мошенников. Семей затопило сточными водами.

Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону

В ходе телефонного разговора глава государства выразил глубокие соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

В аэропорту Алматы проходят сборы спасателей в Турцию



В аэропорту Алматы производится погрузка казахстанских спасателей на самолет Ил-76, который должен вылететь в Турцию для проведения аварийно-спасательных работ в пострадавших от сильного землетрясения районах



Астанчанин покончил собой после того, как убил тещу и племянника

Мужчина страдал игроманией, соседи полагают, что это и стало причиной трагедии. Погибший выбросил из окна 7 этаж 4х-летнего племянника, зарезал тещу, избил жену и спрыгнул сам. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство", сообщили в полиции.

Пенсионерка из Костаная и пожилая женщина из Щучинска взяли кредиты для перевода денег мошенникам

В первом случае 60-летняя женщина перевела 2 млн тенге "жениху" из Англии. Во второй истории 71-летняя жительница Щцчинска отправила частями 4,9 млн тенге на билеты "врачу" из Сирии.

Улицу в Семее затопило нечистотами

Нечистотами из канализации затопило 6 домов и 16 дворов по улице Би Боранбая. Спасатели продолжают работу на месте, создан оперативный штаб.

Причиной стал засор канализационного дюкера. Коммунальные службы проводят обваловку вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора и откачку вод.