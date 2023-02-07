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Аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива

Казахстан Фото: pixabay
В этом году на проведение весенне-полевых работ направят 413 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом 7 февраля рассказали в Минсельхозе, сообщает Zakon.kz.

C февраля поставки солярки будут проводиться равномерно по графику, чтобы исключить дефицита дизтоплива. 

"Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль министерством энергетики определена на уровне 222 тыс. тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов по доставке, конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20% дешевле рыночных цен на АЗС", - рассказали в Минсельхозе. 

На период поставок дизтоплива Минсельхозом совместно Минэнерго будут делать ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с НПЗ регионам.

По данным областных акиматов прогнозные посевные площади составят более 23 млн га. Планируют увеличить посевные площади зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тыс. га будет засеяно сахарной свеклой. Ожидается рост посевных овощных, бахчевых культур и риса.

В Казахстане установлена средняя цена на льготное дизтопливо.

Ирина Лукичева
Казахстан
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