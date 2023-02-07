Живущая в Турции казахстанка: У кого уцелел телефон, записывают обращения из-под руин

Казахстанка, проживающая в Турции, рассказала корреспонденту Zakon.kz о том, что происходит в стране после нескольких мощных землетрясений.

Алия и ее сын живут в Анталье. Землетрясение не затронуло курортный город, но подземные толчки некоторые жители все же почувствовали.

"Я ничего не почувствовала, потому что землетрясение произошло в районе 4 утра. Но мои знакомые ощутили толчки в некоторых частях города. Сама узнала о происходящем из новостей и сообщений, когда проснулась. Первое, что почувствовала, – испуг. Сразу же начала звонить своим родным и друзьям, кто находится в Турции, чтобы узнать, все ли у них в порядке", – рассказала Алия.

По ее словам, вся страна сейчас находится в трауре, приспущены флаги. Детям отменили занятия в школах, развлекательные заведения по всей стране не работают.

"Вся Турция ежеминутно с замиранием сердца следит за последними новостями в соцсетях. Родственники отправляют в популярные паблики данные пропавших и координаты для облегчения поисковых операций. А те, у кого уцелел телефон, записывают видеообращение из-под руин с просьбой найти их и сообщают о тех, кто находится с ними", – отметила казахстанка.

Она добавила, что на данный момент ситуация в курортных городах спокойная. Сейчас в Анталье очень много туристов.

"Правда, вчера после землетрясение появилась информация о приближающемся к Анталье цунами. Жители и туристы начали волноваться. На фоне всего происходящего и мне стало страшно. Поэтому сейчас думаю над тем, чтобы вернуться в Казахстан вместе с сыном".

К сегодняшнему дню погода в городе наладилась, однако ранее было пасмурно, дождь и ветер. По информации казахстанки, аэропорт в городе работает в штатном режиме, рейсы пока не отменяли. Тем не менее, на случай ЧП Алия и ее сын подготовились, собрали небольшой рюкзак с документами, едой и водой.

Ранее мы подготовили материал с представителями казахстанской туристической отрасли, которые ответили на вопрос о том, как скажется произошедшая трагедия в Турции на предпочтениях казахстанцев в отдыхе.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции. По последним данным, число погибших во время землетрясения в Турции составило 3419 человек, 20 534 – получили ранения.

Позднее в Турции объявили общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции. Во время телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

7 февраля в 10:00 казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию. В 16:10 МЧС Казахстана сообщило, что самолет благополучно приземлился в городе Газиантеп.