Главное за ночь: число жертв в Турции и Сирии растет, в Уральске возник дефицит сжиженного газа
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии растет
Спасатели продолжают поисковые работы в разрушенных районах Турции. Положение ухудшает холодная погода. По данным на 04 утра 8 февраля (время Астаны), количество погибших превысило 7800 человек. По последним данным властей Турции, ранения получили более 31 тысячи человек. В Сирии погибли 1250 человек, пострадали более 2 тысяч.
В Уральске возник дефицит сжиженного газаВодители Уральска заявили, что большинство мелких заправочных станций топливо не продают либо отпускают только по талонам. Дефицит возник из-за внепланового ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области.
При получении взятки задержан советник юстиции Жамбылской области
Как сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, пятым управлением ДКНБ по региону совместно с ДВР ГП РК с поличным при получении денежных средств в размере 3 млн тенге за положительное решение освобождения осужденного по ЗМН задержан старший прокурор отдела государственных обвинителей, советник юстиции Жакупов Галымжан.В Экибастузе планируют ремонт теплосетей
Решение было принято на специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Во время заседания были рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.
Экоактивисты ЗКО отстаивают карьер в пойменном лесу
В Западно-Казахстанской области экоактивисты выступили против разработки 69-го по счету карьера по добыче стройматериалов на месте пойменного леса, где растут многолетние и редкие деревья.
Спецборт с 16 казахстанцами прибыл из Турции
Самолет приземлился вечером 7 февраля в столичном аэропорту. На борту были 16 граждан Казахстана и два гражданина Кыргызстана.