Главное за ночь: число жертв в Турции и Сирии растет, в Уральске возник дефицит сжиженного газа

7800 человек погибли в Турции и Сирии. В Уральске возник дефицит сжиженного газа. В Жамбылской области задержан советник юстиции. В Экибастузе планируют ремонт системы теплоснабжения. В ЗКО экоактивисты выступили против разработки нового карьера, сообщает Zakon.kz.

Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии растет

Спасатели продолжают поисковые работы в разрушенных районах Турции. Положение ухудшает холодная погода. По данным на 04 утра 8 февраля (время Астаны), количество погибших превысило 7800 человек. По последним данным властей Турции, ранения получили более 31 тысячи человек. В Сирии погибли 1250 человек, пострадали более 2 тысяч.

В Уральске возник дефицит сжиженного газа

Водители Уральска заявили, что большинство мелких заправочных станций топливо не продают либо отпускают только по талонам. Дефицит возник из-за внепланового ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области.

При получении взятки задержан советник юстиции Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, пятым управлением ДКНБ по региону совместно с ДВР ГП РК с поличным при получении денежных средств в размере 3 млн тенге за положительное решение освобождения осужденного по ЗМН задержан старший прокурор отдела государственных обвинителей, советник юстиции Жакупов Галымжан.

Решение было принято на специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Во время заседания были рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.

Экоактивисты ЗКО отстаивают карьер в пойменном лесу

В Западно-Казахстанской области экоактивисты выступили против разработки 69-го по счету карьера по добыче стройматериалов на месте пойменного леса, где растут многолетние и редкие деревья.

Спецборт с 16 казахстанцами прибыл из Турции

Самолет приземлился вечером 7 февраля в столичном аэропорту. На борту были 16 граждан Казахстана и два гражданина Кыргызстана.