В Экибастузе планируют провести масштабный ремонт системы теплоснабжения

На специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

В этот же день представители министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, АО "Казцентр ЖКХ", Комитета атомного и энергетического надзора и контроля совершили выезд в Экибастуз. Ознакомившись с ходом ремонтных работ, члены рабочей группы также посетили социальные объекты и жилые многоквартирные дома.



"На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют пять котлов – два энергетических и три водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется девять повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом", - пишет пресс-служба правительства.

Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53оС (на выходе), фактический показатель на сегодня – 64/45оС (на выходе). Вместе с тем температура наружного воздуха достигает -21оС.

"6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения. По завершению работ обучение будет восстановлено в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе имеется 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.

"Также в городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города", - пишет пресс-служба.

Как уточняется, для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".

"Стоит добавить, что для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения. Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле правительства РК", - резюмируется в сообщении.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

6 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации температуры в квартирах Экибастуза.