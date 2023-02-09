Главное за ночь: казахстанцы еще находятся под завалами в Турции, а общее число жертв неумолимо растет

Двоих казахстанцев пытаются отыскать под завалами в турецком Хатае. Их пытаются спасти родные и близкие. Счет идет на минуты, но нет необходимой техники, тяжелых кранов, которые могли бы помочь разобрать завалы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы под завалами

Под завалами остаются Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков. Локация пропавших подтверждена. Они находятся примерно на глубине 6 метров. Но пробраться к ним спасатели не могут. Есть риск обрушения обвалившейся конструкции. Родной брат Мируса Курмашева Алмат сообщает, что срочно нужен кран, чтобы поднять крышу и навалившиеся стены. Иначе наших ребят не достать. Если быть точными, чтобы вызволить казахстанцев, требуется кран от 70 тонн и другая спецтехника.

Спасатели не оставляют надежд, так как ранее была найдена наша соотечественница Сабина Мамадьярова. У нее сломанной оказалась рука.

Помощь Турции

В целом в Астану из Турции вернулись 16 казахстанцев. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей. И они рассказали, как пережили землетрясение. Конечно, для всех это было потрясением, и они рады оказаться здоровыми и невредимыми на родной земле.

Между тем в Казахстане неравнодушные люди, волонтеры собирают помощь своим турецким братьям, которым сейчас так трудно. Это и вещи, и деньги.

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи на пресс-конференции в Астане поблагодарил казахстанцев, оказывающих помощь пострадавшим.

Трагедия в Турции

А между тем число погибших продолжает расти. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибших уже 12 391 человек, получивших ранения – 62 914.

А Турцию снова "трясет"

Недавно было зарегистрировано землетрясение в восточной части страны магнитудой 5,4. Сейчас, по данным сейсмологического центра, регистрируются сотни афтершоков. "Трясет" буквально через каждые 10-20 минут.

И к нашим новостям:

Тепла экибастузцам не видать. Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

И... коронавирусом заразились 114 человек за сутки.

А еще стало известно, почему Головкин отказался от боя с бразильцем Эскивой Фалькао.