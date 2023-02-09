Тепло экибастузцам пока не светит: пониженная температура будет до конца отопительного сезона

Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил, что теплоснабжение в городе горняков не смогут наладить до конца отопительного сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz Лесин отметил, что состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры.

"В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона. Мы устранили порывы на сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем на улучшение показателей. Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей" глава "Павлодарэнерго"

Вадим Лесин отметил, что несмотря на то что в течение всего января на ТЭЦ для стабилизации работы задействовали весь персонал и привлечённых подрядчиков, стабильные параметры удавалось выдавать всего шесть дней.

Он также заявил, что жителям города сделают скидку на оплату теплоснабжения за январь.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе планируют провести масштабный ремонт системы теплоснабжения.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

6 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации температуры в квартирах Экибастуза.