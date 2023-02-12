Землетрясение в Турции: в районе катастрофы идет стрельба

Спасатели некоторых стран, прибывшие на помощь при разборе завалов, прекратили работы из-за мародерства и стрельбы в районе катастроф, сообщает Zakon.kz.

Стрельба и стычки происходят между группировками, сообщает ВВС. Спасатели нескольких стран вынуждены были прекратить разбор завалов и поиски людей из-за опасной ситуации.

"Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками, также были слышны выстрелы. Очевидно, что печаль постепенно уступает место гневу. Поэтому мы пока останемся в лагере", — рассказал изданию председатель немецкой международной поисково-спасательной службы Штефан Хайне.

Сообщается, что ранее поисковые работы приостановили и австрийские военные. Столкновения группировок мародеров представляют угрозу для спасателей, сообщил представитель военных.

По последним данным, в Турции и Сирии число погибших превысило 25 тысяч человек. Турецкая сторона сообщает о 21 848 жертвах, в Сирии обнаружено 3 553 погибших.

Силы безопасности Турции задержали в субботу 48 человек по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны. Задержанные мародерствовали в 8 провинциях страны.

Сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии случилось утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8 баллов.

Казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами, у нее диагностировали перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова извлекли 9 февраля, позднее удалось найти еще одного казахстанца, Мирболата Курмашева.