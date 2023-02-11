В Турции задержали 48 человек по подозрению в мародерстве после землетрясений

Силы безопасности Турции задержали в субботу 48 человек по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых задержали в восьми провинциях. Ведется допрос задержанных, сообщает TRT.



Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.



После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.