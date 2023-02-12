ООН: число жертв в Сирии и Турции может увеличится вдвое

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может возрасти вдвое, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций, жертвами землетрясения станут не менее 40 тысяч человек. В интервью SkyNews Мартин Гриффитс сообщил, что "ожидает подтверждения еще десятков тысяч смертей".

"Я думаю, что трудно точно оценить число погибших, поскольку нам нужно добраться до завалов, но я уверен, что количество удвоится или возрастет больше. Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом. Это глубоко шокирует... мысль о том, что эти горы щебня все еще удерживают людей, некоторые из них все еще живы. На самом деле мы еще не начали подсчитывать количество погибших". Мартин Гриффитс

По последним данным, количество погибших в Турции и Сирии выросло до 25 тысяч человек. Турецкая сторона сообщает о 21 848 жертвах, в Сирии обнаружено 3 553 погибших.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля утром. Толчки магнитудой 7,8 баллов привели к масштабным разрушениям. Затем последовала череда афтершоков, их насчитывают не менее 10.

Под завалами в Турции оказались несколько казахстанцев. Сабина Мамадьярова получила перелом руки. 9 февраля спасатели смогли достать из завалов тело Адиля Кадырбекова. позднее удалось найти еще одного казахстанца, Мирболата Курмашева.

