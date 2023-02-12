Тела погибших в Турции казахстанцев доставлены в Алматы

Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, все расходы по транспортировке государство взяло на себя.





"Наш консул посетил Сабину Мамадьярову, ее состояние здоровья хорошее. Ей провели операцию на поврежденную руку. По словам врачей, ей еще необходимо оставаться некоторое время под их наблюдением", – отметил Смадияров.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.



Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.